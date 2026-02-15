Pullaro abrió el período de Sesiones Ordinarias y marcó una nueva etapa institucional en Santa Fe

Bajo la nueva Constitución reformada en 2025, el gobernador abrió por primera vez un 15 de febrero el período ordinario de sesiones y dejó anuncios vinculados a jubilados, niñez y modernización del Estado. En el eje de seguridad, defendió la baja de la violencia y remarcó que, tras atender el reclamo policial con mejoras laborales, el plan se profundiza.

Por primera vez, el período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina se inauguró un 15 de febrero. La modificación, establecida por la Constitución Provincial reformada en 2025, reemplaza la tradicional fecha del 1 de mayo y fue presentada por el gobernador Maximiliano Pullaro como símbolo de una nueva etapa institucional.



Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario sostuvo que “es un momento de grandes e importantes transformaciones en nuestra provincia”, afirmó. Y agregó: “Podríamos habernos conformado en la comodidad del continuismo. Pero estaríamos defraudando a nuestro pueblo”.



La seguridad fue eje del mensaje. Pullaro recordó el punto de partida: “Cuando asumimos, había una situación extremadamente crítica en materia de seguridad y violencia”. Y enfatizó: “Nos hicimos cargo”.



Enumeró la incorporación de 2.000 efectivos, la compra de 2.500 móviles y la ampliación del sistema de videovigilancia, con 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en la capital. También destacó el sistema Lince, con inteligencia artificial aplicada a la investigación criminal. “No hay seguridad en la calle si no hay control en las cárceles”, subrayó al defender la inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura penitenciaria.



Respecto del reclamo policial reciente, afirmó: “Desde un principio los entendimos como justos”. Explicó que el Ejecutivo adoptó medidas “para mejorar las condiciones laborales sin afectar el plan de seguridad que vamos a profundizar”. Pero fue más allá y cuestionó a quienes intentaron capitalizar el conflicto: “Quisieron usar un reclamo legítimo para volver al pasado oscuro de Santa Fe, para recuperar privilegios”. Y advirtió: “No lo consiguieron ni lo van a conseguir porque los santafesinos ya decidimos no dar un solo paso atrás”.



En cuanto a los resultados, precisó: “A esta altura de 2023 contábamos 65 homicidios y en lo que va de este año contamos 15”. Y destacó la demolición de 106 búnkeres de venta de droga.



Ejes de un método de gestión

En educación, defendió el programa Asistencia Perfecta: “No hay aprendizaje posible sin docentes presentes”. Indicó que se pasó de 8.898 docentes con hasta dos inasistencias en 2023 a 59.122 en 2025. Sobre el Plan de Alfabetización Raíz, afirmó: “En un año aumentó un 23 % la cantidad de lectores fluidos”.



Anunció una nueva currícula de primaria, con mayor carga en lengua y matemática; y la regulación del uso de celulares. “El futuro de Santa Fe está en sus escuelas”, sostuvo. En infraestructura, informó la inauguración de 25 edificios escolares y la ejecución de otros 32.



La obra pública fue presentada como motor económico. “La provincia está en obras”, afirmó, al señalar que en dos años se pusieron en marcha más de 1.500 intervenciones y se ejecutaron más de $ 2 billones en infraestructura. Mencionó el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, el puente Santa Fe–Santo Tomé y la recuperación de rutas. En salud, destacó la finalización del hospital Jaime Ferré en Rafaela y la reactivación del Hospital Regional Sur en Rosario.



En el plano productivo, detalló que en 2025 se destinaron 130.000 millones de pesos en créditos para 4.300 pymes. “Queremos que el Gobierno sea un socio y no una carga”, afirmó al defender la reducción de Ingresos Brutos y los alivios fiscales vinculados a la creación de empleo.



También anunció que no prorrogará el aporte solidario extraordinario a jubilados, y que el aumento a los estatales se trasladará a partir de ahora al mes siguiente a los pasivos, y no ya a los 60 días. Además, confirmó la creación del Polo de la Niñez en Rosario.



En el capítulo social, apeló a un compromiso personal: “Cuando asumí me comprometí a trabajar para que a nadie le falte un plato de comida ni asistencia sanitaria”. Informó que la provincia invirtió 181.600 millones de pesos en seguridad alimentaria y reforzó la red de comedores. En salud, fue categórico: “Ningún santafesino se va a quedar sin su medicación”. Señaló que la provincia asumió prestaciones que dejó de financiar la Nación y logró ahorros de hasta el 83 % en medicamentos críticos para reinvertirlos en el sistema.



En el cierre, reafirmó: “No vinimos a convivir con el delito. No vinimos a pactar. No vinimos a mirar para otro lado”. Y concluyó: “Desde este orden recuperado, desde esta autoridad democrática ejercida sin titubeos y desde este método de gestión sostenido en el tiempo, Santa Fe no solo está construyendo su propio destino. Está diciendo algo al conjunto de la Argentina”.

