Cotelvo: Desmontaje del cableado troncal

COTELVO Servicios informa que a partir del próximo martes 26 de mayo se iniciará un operativo de desmontaje del cableado troncal que formó parte de la red telefónica de cobre, ya en desuso, a lo largo de la Av. San Martín, desde Bv. Obligado hasta la calle Belgrano.

Debido a la complejidad del trabajo a desarrollarse en la vía pública, y para evitar mayores inconvenientes al tránsito vehicular y peatonal, esta tarea se llevará a cabo en horario nocturno, con la asistencia de la Dirección de Seguridad e Inspectoría Municipal.

Por tal motivo, se recomienda transitar con precaución en los sectores donde personal y equipamiento de la cooperativa se encuentren operando, respetando las indicaciones de los inspectores municipales.