Pullaro y su misión: resolver los problemas de la provincia

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

En una extensa nota otorgada al portal Rosario3, el Gobernador Pullaro expresó que como Mandatario tiene una misión: “vine a resolver problemas en la provincia de Santa Fe”. De hecho el cronista referenció que “tiene en su despacho de Rosario un termo grabado con su nombre y la frase “Con Jesús se puede”, lo cual evidencia una marcada inclinación religiosa del Gobernador hacia el cristianismo evangélico.

Para el análisis político, haber reemplazado el tradicional concepto “mandato popular” por “misión”, le otorga un sentido aún más superior y trascendente – que ya lo es de por sí – al concepto de gobernar, sin caer en la exageración sobrenatural del “mandato divino”.



Alguna vez describimos en las estas líneas que precisamente Javier Milei, desde el inicio de su gobierno con sus “Fuerzas del Cielo” caminaba por la delgada cornisa del misticismo. Aunque el pragmático realismo que le aplica a su gestión lo “terrenalice”. Lo mismo sucede con Pullaro: no se ata a dogmas ideológicos; por nada nos tomamos el atrevimiento de etiquetarlo en esta columna como “liber-keynesiano”.

Y quedó absolutamente demostrado en torno del conflicto suscitado en Venezuela: el Gobernador solo se remitió en su cuenta de X a repostear el comunicado de la Unión Cívica Radical nacional que lidera su prohijado Leonel Chiarella. Un escrito que pareciera redactado desde una Cancillería: absolutamente diplomático, apegado a las formas y políticamente correcto.



Muy diferente fue la ex vicegobernadora y actual líder del bloque de Diputados nacionales Provincias Unidas (y presidente del PRO santafesino) Gisela Scaglia, quien apenas conocido los hechos posteó en X: “La esperanza de un pueblo que sueña con volver a su casa. El fin de un régimen que violó los derechos humanos, silenció a los opositores y llevó al exilio a millones de venezolanos. Venezuela libre”.



En el gobierno provincial, solo el Secretario General de la Gobernación Juan Cruz Cándido desde su cuenta de X publicó: “Cayó Maduro pero no el chavismo”.

Volviendo al descriptivo reportaje en Rosario, sorprendió que Pullaro, además de afirmar – como lo hizo otras veces – que “el kirchnerismo no vuelve nunca más”, sostuviera que en el 2027 “Provincias Unidas disputará el balotaje con Javier Milei”, apostando a “mostrarse coherente en el bloque de diputados, que es donde se representa el volumen y el peso específico de Provincias Unidas, para mostrar que hay un proyecto alternativo”. Todo puede ser en política.

Pullaro le dio pié a los medios de comunicación nacionales para confrontarlo con Javier Milei cuando definió que los 800 millones de dólares captados en el mercado de Wal Street “van a quedar allá hasta que entendamos que lo mejor para la provincia es traerlos o que tengamos que ir pagando certificados de deuda. El tema es no perder poder adquisitivo. Si no tenemos una herramienta financiera que garantice eso, quedarán en Estados Unidos”.



Quienes analizan esta decisión en clave política, ven cierta autonomía de vuelo (de Santa Fe) ante algún despiste del gobierno nacional, al menos dentro de los próximos seis meses, plazo para convertirlos en pesos. Y tal vez van audazmente más allá: presuponen que Wall Street podría llegar a recelar del gobierno mileísta, donde una Provincia que es muy bien vista en los mercados internacionales, no confía en llevar los dólares a su Patria.



Aunque el Gobernador santafesino aprobara que Nación tenga presupuesto (aún con sus bemoles) y “banca” la modernización laboral. En este aspecto la Senadora Carolina Losada, integrante del Consejo de Mayo, hizo notar en el seno del mismo algunos desacuerdos con el texto que pudiera llegar a las bancas el 10 de febrero. Por ejemplo, la ex periodista santafesina cree que no se puede derogar el Estatuto del Periodista Profesional sin un proyecto alternativo.

Demasiado 4 de enero. Falleció el “Vazco” Usandizada, quien con su terquedad en los albores de los noventa (no quiso hacer uso de la Ley de Lemas) permitió que el PJ de la mano de Carlos Reutemann le arrebatara a la UCR la cierta posibilidad de llegar a la gobernación, a pesar de haberle ganado en el mano a mano al ex corredor. El ex intendente de Rosario fue el candidato individual más votado con un 35.39% de los votos contra el 32.91% de Carlos Reutemann, del Partido Justicialista bajo la coalición Frente Justicialista Popular (FREJUPO). Sin embargo, Reutemann resultó elegido por la aplicación de la ley de lemas, sumándose a su candidatura los votos obtenidos por los otros candidatos justicialistas.