Pullaro inauguró un puente clave para la producción en el norte provincial

El gobernador habilitó el nuevo puente El Cántaro, sobre el arroyo Saladillo Dulce, una obra esperada durante cuatro décadas por productores del departamento San Javier. Antes de la intervención, la estructura de 61 metros presentaba tablones en mal estado, y representaba un riesgo para la circulación. “Teníamos que dar una vuelta de 110 kilómetros para llegar al frigorífico”, recordó uno de los productores agropecuarios. “Vinimos a cambiar la provincia y lo estamos haciendo”, remarcó Maximiliano Pullaro.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este martes el nuevo puente El Cántaro, sobre el arroyo Saladillo Dulce y la Ruta Provincial Nº 56s, en Colonia Teresa, departamento San Javier. La obra, reclamada durante más de 40 años por productores de la zona, demandó una inversión provincial de $ 329 millones y apunta a garantizar conectividad, seguridad vial y mejores condiciones logísticas para la actividad agropecuaria.



Durante el acto, Pullaro subrayó el impacto estratégico de la infraestructura para el interior productivo: “Hoy podemos cortar la cinta de una obra que hacía 40 años estaban esperando y empezar a utilizarla”. Luego añadió: “Terminar una obra de estas características le cambia la vida a mucha gente, fundamentalmente a nuestra producción, y eso hace que sea trascendente”.



El mandatario vinculó además la ejecución de obras públicas con el modelo de gestión provincial. “Cuando no se roba en el Estado, la plata alcanza; cuando se administra bien, con austeridad y responsabilidad, la plata alcanza”, sostuvo al remarcar que Santa Fe lleva adelante 1.890 obras en todo el territorio provincial. En ese sentido, Pullaro destacó que el Gobierno logró reducir “un 40 % en valores reales el costo de la obra pública”.



En ese sentido, afirmó: “Vinimos a cambiar la provincia de Santa Fe y así lo estamos haciendo. Todos los planes, proyectos y programas empiezan a verse a lo largo y ancho de la provincia”. Y concluyó: “Podemos demostrar que a esta provincia invencible, como dice nuestra bandera, la vamos a transformar en la provincia imparable de Santa Fe. En un momento muy duro de la República Argentina, mostramos que Santa Fe no se detiene”.



Una obra esperada por el sector productivo

El puente El Cántaro constituye una conexión clave para productores agropecuarios de la región, especialmente en períodos de lluvias o crecidas, cuando el tránsito se volvía complejo o directamente quedaba interrumpido.



Oscar Abat, productor agropecuario de la zona, definió la obra como una “joya arquitectónica” y destacó su valor para la actividad rural: “Nos permitirá salir del aislamiento, salir del lugar donde era muy difícil transitar en épocas de lluvia o de complicaciones”. Destacó que para los productores implicaba “una vuelta de 110 kilómetros para llegar al frigorífico”, y señaló que la inauguración representa “una alegría inmensa para todos los productores y una solución que, a través de los años, veníamos reclamando”.



La intervención reemplazó el antiguo tablero de madera por 122 losas prefabricadas de hormigón armado instaladas sobre perfiles metálicos existentes, que fueron reacondicionados y protegidos con pintura anticorrosiva. También se reforzaron las bases estructurales con hormigón por debajo del lecho del arroyo para mejorar la estabilidad del puente.



Los trabajos incluyeron la reconstrucción de cabezales con muros de hormigón -en reemplazo del entablonado de quebracho deteriorado- para disminuir procesos de erosión; la reposición de 373 metros lineales de terraplén en ambos accesos; y la construcción de dos aliviadores prefabricados de hormigón.

Antes de la intervención, la estructura de 61 metros presentaba tablones en mal estado, desgaste en cabezales y daños recurrentes ocasionados por crecidas del arroyo.

“Obras para producir y trabajar dignamente”

El senador provincial por San Javier, Oscar Dolzani, consideró que la inauguración representa un hecho histórico para la región y destacó “los abrazos de los productores y de la gente” después de años de reclamos. Además, valoró “la decisión política de este Gobierno para resolver problemas y acompañar al productor”.



“Estas son inversiones y obras para que puedan seguir produciendo y trabajar dignamente”, afirmó.

Por su parte, el presidente comunal de Colonia Teresa, Santiago Vigil, agradeció el respaldo provincial y sostuvo: “Tenemos un gobierno presente; nos sentimos acompañados permanentemente y eso nos da seguridad para seguir adelante”.



Del acto participaron además autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, funcionarios provinciales, jefes comunales, representantes institucionales, productores y vecinos de la región.