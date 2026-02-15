Las Toscas: Recuperan una motocicleta robada y buscan al autor del hecho

Personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX intervino en un hecho de robo denunciado el 15 de febrero de 2026 por una mujer mayor de edad en la ciudad de Las Toscas.

Según manifestó la damnificada, momentos antes había constatado que personas desconocidas cortaron el tejido perimetral del frente de su vivienda y sustrajeron desde la galería una motocicleta marca Keller, modelo 2025. Tras revisar las cámaras de seguridad, la mujer aportó datos de interés para la investigación.

A partir de las tareas de patrullaje desplegadas para dar con el rodado, efectivos policiales lograron localizarlo en calle 39, entre 16 y 18, donde observaron a un masculino conduciendo la motocicleta denunciada como sustraída. Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el motovehículo y se dio a la fuga, no pudiendo ser alcanzado.

En el lugar se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, confirmándose que se trataba del rodado denunciado. La policía continúa con las actuaciones para lograr la identificación y el comparendo del presunto autor del hecho.