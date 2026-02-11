Villa Ocampo: Nueva jornada de castración gratuita para mascotas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se llevará a cabo una nueva jornada de castración gratuita para mascotas, en el marco de las políticas públicas de protección animal y tenencia responsable.

La actividad se desarrollará el día jueves 12 de febrero, a partir de las 14:30 horas, en el barrio Cortada Barreto.

Los vecinos interesados deberán inscribirse previamente, ya que los turnos son limitados. Para reservar y confirmar turno, deberán comunicarse al 3482 412634.

Estas jornadas forman parte de un programa sostenido que tiene como objetivo promover el cuidado responsable de perros y gatos, prevenir la sobrepoblación animal y contribuir a la salud pública.

Desde el municipio se invita a la comunidad a participar y aprovechar este servicio gratuito, reforzando el compromiso colectivo con el bienestar animal.