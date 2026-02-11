Provincia: Se realizó la primera reunión paritaria de la administración central

El Gobierno de Santa Fe realizó la primera reunión paritaria con ATE y UPCN. La semana próxima habrá un nuevo encuentro. El ministro Fabián Bastia calificó el encuentro como positivo y señaló que, una vez conocido el índice de inflación provincial, se avanzará en la recomposición salarial priorizando a los sectores de menores ingresos.

Este miércoles 11 de febrero, el Gobierno de Santa Fe concretó la primera reunión de la paritaria de la administración central con los gremios estatales ATE y UPCN, en un encuentro encabezado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, y demás funcionarios provinciales. La semana próxima habrá un nuevo encuentro.



La mesa de negociación se desarrolló en Casa de Gobierno y reunió a funcionarios y representantes de los trabajadores de la administración pública provincial. Al término del encuentro, Bastia calificó la reunión como “positiva” y explicó que el Ejecutivo esperará la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) para definir el próximo paso en la discusión salarial.



“Fue una buena reunión, en la que abordamos distintos aspectos teniendo en cuenta la realidad que debemos atender y las dificultades que se acentuaron a lo largo de 2025”, señaló el ministro. En esa línea, atribuyó buena parte de esas tensiones al impacto de “la orientación de la política macroeconómica nacional, que influye sobre todos los actores económicos y sociales”, agregó el funcionario.



Bastia recordó que la discusión actual parte de la paritaria acordada el semestre pasado y del criterio sostenido por la gestión provincial de revisar periódicamente el poder adquisitivo de los salarios estatales. “A partir de esa realidad y de lo ya convenido, nos concentramos en revisar los últimos dos meses”, indicó.



El funcionario aclaró que el Gobierno aguarda el dato de inflación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), para avanzar con la actualización. “A partir de allí vamos a seguir dialogando, atendiendo a todos los sectores, pero poniendo especial énfasis en quienes perciben menores ingresos”, sostuvo.



Respecto de los plazos y porcentajes, Bastia explicó que aún resta precisar la diferencia inflacionaria correspondiente al último bimestre desde el aumento previo. Recordó que en julio se acordó un adicional para noviembre y diciembre y que, en noviembre, la Provincia ya reconoció la diferencia acumulada por los cuatro meses anteriores (julio, agosto, septiembre y octubre).



“Ese compromiso lo asumimos y lo cumplimos. Falta ajustar el número final de estos dos meses, pero el que resulte técnicamente correcto será abonado”, concluyó el ministro.