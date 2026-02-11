Villa Ocampo: Facilidades para el pago anual de tributos provinciales con tarjeta de crédito

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que se encuentra disponible la opción de pago anual de los tributos provinciales: Impuesto Inmobiliario y Patente Única sobre Vehículos, mediante tarjeta de crédito, a través de la plataforma digital del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Esta modalidad permite a los contribuyentes abonar el total anual de manera online, de forma rápida y segura, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Para efectuar el pago, se debe ingresar a los siguientes enlaces oficiales:

• Impuesto Inmobiliario: http://www.santafe.gov.ar/e-in-boletas

• Patente Única sobre Vehículos: http://www.santafe.gov.ar/e-pt-boletas

Una vez dentro del sistema, el contribuyente deberá:

1.  Ingresar el número de partida (Inmobiliario) o dominio (Patente), sin barras ni guiones.

2.  Seleccionar la opción “Pago Total Anual”.

3.  Elegir la alternativa “Plus Pago” para acceder a la plataforma de pago online.

4.  Completar los datos de la tarjeta de crédito.

Quienes utilicen tarjetas del Banco Santa Fe podrán financiar el pago total anual hasta en 6 cuotas sin interés.

Finalizada la operación, el sistema emitirá la confirmación correspondiente, recomendándose guardar o imprimir el comprobante.

Desde el Municipio se invita a los vecinos a aprovechar esta herramienta digital que facilita el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, brindando mayor comodidad y opciones de financiación.

