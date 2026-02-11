Villa Ocampo: Mauricio Peirone inicia su camino en el pádel profesional y entrena en Mendoza

El joven deportista ocampense realiza la pretemporada 2026 en la Academia Joselo Velozo, con el objetivo de competir en el circuito nacional de la APA.

Mauricio Augusto Peirone, joven oriundo de la ciudad de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, comenzó a dar sus primeros pasos en el pádel profesional con una intensa pretemporada en la provincia de Mendoza.

El deportista se encuentra entrenando en la reconocida Academia Joselo Velozo, ubicada en el Club Kondor, donde trabajará durante todo el 2026 bajo la dirección técnica de José Velozo. Allí buscará consolidar su preparación física, técnica y táctica para afrontar un año clave en su carrera.

Objetivo: competir a nivel nacional

Durante la temporada 2026, Mauricio participará como jugador federado en los torneos que integran la agenda nacional de la APA (Asociación Pádel Argentino), además de otros certámenes del circuito competitivo.

Este nuevo desafío marca un paso importante en su desarrollo deportivo, apostando a la formación profesional y a la experiencia en torneos de alto nivel.

Desde la comunidad ocampense celebramos este crecimiento y acompañamos a Mauricio en este camino, deseándole que sus sueños y proyectos se concreten con esfuerzo y perseverancia.

¡Felicitaciones y éxitos, Mauricio!

Gentileza: Estilo Deportivo