La Policía Federal Argentina incautó 200 kilos de droga en la provincia de Misiones

En el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional a través del denominado “Plan Guaçurarí”, orientado a frenar el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero, delitos perpetrados por redes transnacionales en esa frontera crítica de la provincia de Misiones, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), incautaron 200 kilogramos de marihuana en la ciudad de Bernardo de Irigoyen.

El procedimiento se llevó a cabo durante tareas de control y recorridas preventivas realizadas en la zona por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú, en conjunto con agentes de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas, ambas dependientes de la PFA.

Al arribar a un camino de tierra que conduce hacia la frontera con la República Federativa del Brasil y gracias a la utilización de drones de última generación, los efectivos advirtieron movimientos sospechosos en un sector de densa vegetación.

Ante esa situación, los uniformados se aproximaron de manera sigilosa al lugar; sin embargo, en un momento determinado, los sospechosos detectaron la presencia policial y se internaron rápidamente en la tupida zona selvática, perdiéndose de vista.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía Federal de Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo José Bernachea. Tras establecer un perímetro de seguridad y realizar un minucioso rastrillaje del área, los servidores públicos hallaron 250 ladrillos envueltos en nylon, ocultos entre la maleza.



Con la debida anuencia de la judicatura interviniente, se procedió a la apertura e inspección de los paquetes secuestrados, constatándose que contenían 200 kilos de marihuana.

La sustancia fue incautada y quedó a disposición del Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo Cardozo, quien interviene en la causa y continúa con la investigación.