Villa Ocampo participó de la primera reunión del CIM en la ciudad de Florencia

El pasado viernes 6 de febrero, se llevó a cabo en la ciudad de Florencia, Santa Fe la primera reunión del CIM , encuentro que reunió a autoridades y referentes regionales para abordar políticas vinculadas al ambiente, el turismo y el desarrollo sustentable.

En representación de la Municipalidad de Villa Ocampo , participaron el Intendente Cristian Marega y la Secretaria de Producción, Turismo y Ambiente, Milvana Yaccuzzi .



Durante la jornada, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático presentó los proyectos de inversión previstos para los Centros de Interpretación, anunciando que uno de estos espacios será emplazado en el distrito de Villa Ocampo, lo que representa un importante avance para el fortalecimiento de la educación ambiental, la puesta en valor del territorio y la promoción del turismo de naturaleza.

Asimismo, se confirmó la realización del 6° Foro Nacional de Humedales , que tendrá lugar en la ciudad de Villa Ocampo los días 11 y 12 de junio , con organización conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Municipalidad de Villa Ocampo.



Este anuncio ratifica el rol protagónico de la ciudad en la agenda ambiental a nivel regional y nacional, consolidando su compromiso con la conservación de los humedales, el trabajo articulado entre instituciones y la construcción de políticas públicas con mirada de futuro.