Villa Ocampo: Se realizará una segunda bicicleteada nocturna

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de la Segunda Bicicleteada Nocturna, una propuesta deportiva y recreativa que, tras el éxito de su primera edición, vuelve a convocar a vecinos y vecinas para compartir una experiencia diferente al aire libre.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 20:30 horas, con salida desde el Complejo ARNO. El recorrido será de aproximadamente 25 kilómetros, transitando calles internas y caminos rurales hasta llegar a la zona del río.

Al arribar al camping, los participantes podrán optar por cenar en el lugar o llevar su propia vianda, promoviendo así un espacio de encuentro y camaradería entre los asistentes.

Desde la organización se recomienda acondicionar las bicicletas con luces delanteras y traseras, así como llevar hidratación, a fin de garantizar una experiencia segura para todos.

La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por el municipio para fomentar el deporte, la vida saludable y el disfrute de los espacios naturales de la ciudad.

Se invita a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta nueva edición.