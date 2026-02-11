Villa Ocampo: Convocatoria abierta a la presentación de proyectos para talleres culturales

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de propuestas de talleres culturales destinados al ciclo 2026.

La iniciativa busca convocar a artistas, profesores, artesanos y profesionales de diversos oficios que deseen dictar capacitaciones destinadas a infancias, adolescencias y adultos. Las actividades se desarrollarán en el ámbito de la Casa de la Cultura, desde el mes de marzo hasta diciembre del corriente año.

El objetivo central de esta convocatoria es ofrecer a la comunidad propuestas innovadoras que fortalezcan el aprendizaje, la difusión de actividades artísticas y el emprendedurismo de oficios afines. Se priorizarán proyectos que sean inclusivos, creativos y que se adapten a las necesidades actuales del público que asiste a la institución. Bases y condiciones: https://drive.google.com/drive/folders/1ocfF_872b4EAsI4bkc3hzGTf0w1vHE6v?usp=drive_link

Los interesados deberán ser mayores de 18 años y pueden residir tanto en Villa Ocampo como en zonas aledañas. Los proyectos seleccionados deberán ajustarse a las dimensiones y equipamiento disponible en la Casa de la Cultura.

La inscripción se realiza de manera virtual completando el formulario de postulación en el siguiente enlace: https://forms.gle/NKQ719evZ2aZj4aKA

La convocatoria permanecerá vigente hasta el 23 de febrero de 2026. Una vez finalizado el plazo, el equipo de la Secretaría de Cultura llevará adelante la selección de los proyectos considerando criterios de originalidad, viabilidad técnica y demanda de los destinatarios.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3482-588062 o dirigirse a la Casa de la Cultura.