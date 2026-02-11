Villa Ocampo realizó una plantación de árboles en el marco del “Proyecto Vida”

En el marco de la 13° Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás , el pasado sábado 7 de febrero , se llevó a cabo una plantación de árboles como parte del Proyecto Vida , una iniciativa que promueve el compromiso ambiental y el cuidado del entorno natural.

La actividad fue impulsada por la Municipalidad de Villa Ocampo, con la participación del Intendente Prof. Cristian Marega, y se desarrolló en el sector posterior a la Oficina de Turismo de la ciudad.



Durante la jornada se plantaron tres especies arbóreas nativas:

Quebracho colorado

Jacarandá

Horquetero

Estas especies fueron elegidas por su valor ambiental, su adaptación al ecosistema local y su aporte a la biodiversidad, reforzando el vínculo entre la comunidad y el territorio.



La plantación de árboles forma parte de las acciones que el municipio viene desarrollando para fomentar la conciencia ambiental, el respeto por la naturaleza y la construcción de un futuro sostenible, en sintonía con la identidad ribereña de Villa Ocampo y el espíritu de la Fiesta Nacional de los Humedales.

Desde el municipio se destacó la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo embellecen los espacios públicos, sino que también dejan un legado ambiental para las futuras generaciones.