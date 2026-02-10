Villa Ocampo: Convocatoria abierta a becas estudiantiles municipales

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se encuentra abierta la convocatoria para las Becas Estudiantiles Municipales 2026, una política pública destinada a acompañar y fortalecer la trayectoria educativa de jóvenes de la ciudad.

La iniciativa está dirigida a estudiantes que cursen a partir de 3º año del nivel secundario, así como también a quienes se encuentren realizando estudios universitarios, terciarios o cursos de capacitación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de febrero, y se realizarán de manera presencial en la mesa de entrada de la Municipalidad de Villa Ocampo, en el horario de 8 a 12 horas.

Desde el Municipio se recuerda que solo se aceptarán formularios que cuenten con la documentación completa, requisito indispensable para la evaluación de cada solicitud.

Con este programa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación como herramienta fundamental para el desarrollo personal y comunitario, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso a la formación académica y profesional.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a la Municipalidad en el horario indicado.