Villa Ocampo: Autoridades provinciales y municipales recorrieron el Vivero Municipal

El sábado 7 de febrero, autoridades provinciales y municipales realizaron una recorrida por el Vivero Municipal para evaluar las inversiones que se están ejecutando en el marco del programa “Plantar Futuro”, del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

Participaron de la visita el Secretario de Biodiversidad, Alejandro Luciani; el Subsecretario de Bosques, Germán Falo; el intendente Cristian Marega; la secretaria de Producción, Ambiente y Turismo, Milvana Yaccuzzi; y el responsable de Arbolado Público, Leandro Masin.

El municipio recibió a fines del año pasado un aporte de 15 millones de pesos, destinado a ampliar la capacidad productiva del vivero municipal, consolidándolo como una herramienta clave para el desarrollo del arbolado urbano. La inversión contempla la ampliación de la producción y la modernización del sistema de riego, lo que permitirá optimizar recursos y mejorar la calidad de la producción.



Durante la recorrida se destacó la importancia del trabajo articulado entre la provincia y el municipio para fortalecer acciones vinculadas a la biodiversidad, el cuidado ambiental y la planificación del arbolado, con una mirada a mediano y largo plazo.