Seguridad Alimentaria: la Assal emitió un alerta para varios alimentos importados

Se prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en toda la provincia de Santa Fe, de productos importados que no declaran registros ni información obligatoria en los rótulos.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió en todo el territorio santafesino la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición, de presuntos productos alimenticios importados.
La medida se debe a que no declaran en los rótulos: registros para productos importados, nombre y domicilio de la razón social, ni tabla de información nutricional; por lo que se consideran ilegales (Art. 155 y 6 bis, del Código Alimentario Argentino).
En este marco, la Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa:
- Informe de Laboratorio Nº 53161: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20718, Producto Barrita Cubierta sabor chocolate y leche, marca Junyi Bob Esponja, contenido 48 gramos. Lote 19/09/2025. Fecha de elaboración 19/09/2025. Validez 18/09/2026.
- Informe de Laboratorio Nº 53162: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20719, Producto Pocky sabor durazno, marca Glico, contenido 55 gramos. Lote N09/05/2025 C92TSG. Fecha de elaboración 09/05/2025. Validez 12 meses.
- Informe de Laboratorio Nº 53163: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20720, Producto Caramelos Gomosos de Jugo Probiótico, marca Leda Xuetang, contenido 95 gramos. Lote 04/08/2025 F. Fecha de elaboración 04/08/2025. Validez 12 meses.
- Informe de Laboratorio Nº 53164: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20721, Producto Gomitas de fruta con Vitamina C, contenido 95 gramos. Lote 21/07/2025 F. Fecha de elaboración 21/07/2025. Validez 12 meses.
- Informe de Laboratorio Nº 53165: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20722, Producto Galletas Rellenas sabor Leche, marca Junyi, contenido 42 gramos. Lote 16/09/2025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
- Informe de Laboratorio Nº 53166: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20723, Producto Galletas Rellenas sabor frutilla, marca Junyi, contenido 42 gramos. Lote 16/09/2025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
- Informe de Laboratorio Nº 53167: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20725, Producto Galletas Rellenas sabor chocolate, Marca Junyi, contenido 42 gramos. Lote 16092025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
- Informe de Laboratorio Nº 53168: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20729, Producto Piruleta de Caramelo con forma de Muñeca, marca Pokemón, contenido 80 gramos. Lote 08/09/2025. Fecha de elaboración 08/09/2025. Validez 18 meses.
- Informe de Laboratorio Nº 53169: referido a Acta de Toma de Muestra Nº 20730, Producto Vaso de Galletas con Salsa, marca Lotte Galleta, contenido 25 gramos. Lote 02/09/2025. Fecha de elaboración 02/09/2025. Validez 12 meses.