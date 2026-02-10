Premiaciones y reconocimientos en el marco de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales “Jaaukanigás”

En el marco de la 13.ª Fiesta Nacional de los Humedales “Jaaukanigás”, y con el objetivo de poner en valor la cultura, el humedal y las diversas expresiones artísticas que lo representan, se llevaron a cabo distintas instancias de reconocimiento: el 11.º Concurso Literario “Mujer Jaaukanigás” – Segunda Edición, el 11.º Concurso de Fotografía “Conectando miradas con la naturaleza” y el 8.º Torneo de Truco “Copa Jaaukanigás”.

Estas propuestas buscan destacar el talento, la creatividad y el compromiso de quienes, desde diferentes disciplinas, logran visibilizar y resignificar la identidad del Jaaukanigás.

11.º Concurso Literario “Mujer Jaaukanigás” – Segunda Edición

El jurado del concurso literario, integrado por Guadalupe Pavón, Emeli Ruiz Díaz y Franco Junco, realizó la selección de las obras ganadoras a partir de una evaluación integral de los trabajos presentados.



Se valoró especialmente la adecuada representación de la temática, el cumplimiento de las pautas formales establecidas en las bases, la originalidad del enfoque, el uso correcto y pertinente del vocabulario, así como la claridad y coherencia en la expresión escrita.

Tras un análisis consensuado, se definieron como obras ganadoras:

“Lo que el agua recuerda”, de Sara Irene Nadalutti, de la ciudad de Santa Fe (ausente por compromisos personales).

“Orillita del río”, de Vilma Blanca Hákanson, de Villa Ocampo.

“Nicasia, Mujer Jaaukanigás”, de Graciela Susana Nardín, de la provincia de Buenos Aires. Debido a la distancia, recibió el reconocimiento su hermana, Delia Nardín.



11.º Concurso de Fotografía “Conectando miradas con la naturaleza”

En el marco de la Fiesta, se desarrolló el 11.º Concurso de Fotografía Digital, una propuesta que invita a observar y retratar el Jaaukanigás desde miradas profesionales y personales.

El jurado estuvo conformado por Mariana Feck, Francisco Virili y Marta Brac, profesionales vinculados a la fotografía y al arte. La selección se realizó de manera conjunta, priorizando la capacidad de cada imagen para transmitir una experiencia auténtica del humedal, poniendo en valor la flora, la fauna, la funga y las vivencias propias del entorno natural.

Las fotografías premiadas se destacaron por su fuerza visual y por representar con claridad la esencia del Jaaukanigás.

Categoría Profesional

1.º puesto: Raúl Bernabeu Burgos (España, Europa).

2.º puesto: Bruno Arnaldo Luis, del COA Chororó de Esperanza (retiró el premio Mariano Cracogna, del COA Jaaukanigás).

Categoría “Mi Jaaukanigás”

1.º puesto: Maximiliano Conti, fotógrafo de Reconquista.

2.º puesto: Silvio López, de Villa Ocampo.



8.º Torneo de Truco “Copa Jaaukanigás”

La Fiesta Nacional de los Humedales también es un espacio para el encuentro, el intercambio de tradiciones y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. En ese marco, se realizó el 8.º Torneo de Truco “Copa Jaaukanigás”, una iniciativa que reunió a participantes de diferentes edades, promoviendo la convivencia, la amistad y el juego como expresión cultural.

Los equipos ganadores fueron:

1.º puesto: Edmundo Álvarez – Valentín Massin Gregoret

2.º puesto: José María Gancher – Juan Marcelo Sequeira

3.º puesto: José Luis Berdún – Hugo René Cuevas