El Tour de los Juegos Suramericanos recorre Santa Fe y se proyecta hacia San Javier y Reconquista

Las actividades abiertas y gratuitas se desarrollan hasta el martes en el Centro Municipal de Deportes de la capital provincial. Desde el Gobierno destacaron que los XIII Juegos Suramericanos 2026 dejarán un legado deportivo, institucional e infraestructura de alcance estratégico para Santa Fe.

La Provincia de Santa Fe avanza en la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán en septiembre, y en ese marco el Tour promocional del evento continúa desplegándose por distintas localidades del territorio santafesino. Exhibiciones deportivas, clases abiertas, espacios recreativos y la presencia de Capi -la mascota oficial de los Juegos- pueden disfrutarse hasta el martes en la capital provincial, antes de que el recorrido prosiga hacia San Javier y Reconquista.



En la ciudad de Santa Fe, las actividades se desarrollan desde el domingo y se extenderán hasta el martes inclusive, de 9 a 20, en el Centro Municipal de Deportes (avenida Almirante Brown 5294). La propuesta es de acceso libre y gratuito y está pensada para toda la comunidad, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes.



Fernando Maletti, secretario de Deportes de la Provincia, explicó que el objetivo del Tour es acercar el espíritu de los Juegos a la ciudadanía: “La idea de este recorrido por distintas ciudades es empezar a contarle a la gente de Santa Fe lo que van a ser los Juegos del 12 al 26 de septiembre: 43 deportes, 15 países, más de 4.000 atletas, 10 estadios distribuidos entre Rosario, Santa Fe y Rafaela, y tres villas olímpicas. Todo esto dejará un legado muy importante para nuestra provincia”.



Para divertirse

Durante las jornadas, vecinos y vecinas participan en propuestas recreativas y deportivas para toda la familia. Entre las actividades destacadas figuran exhibiciones de fútbol tenis con exjugadores de Colón y Unión, tenis de mesa, clases de ritmos, básquet 3×3 y múltiples estaciones lúdicas y formativas. Capi, la mascota oficial, acompaña el despliegue y comparte momentos con las infancias y el público en general.

El Tour continuará su itinerario esta semana: el miércoles llegará a San Javier, mientras que jueves y viernes estará en Reconquista. Según Maletti, estas acciones permiten que “los más chicos empiecen a entender qué son los Juegos Suramericanos y a sentirlos como propios”.



En esa línea, agregó: “Es lo que nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, que tomó la decisión política de organizar estos Juegos. Pensamos en una política deportiva de largo plazo: quedará infraestructura de calidad, dirigentes capacitados, voluntarios formados y capacidades instaladas para que Santa Fe se consolide como un polo nacional para distintas disciplinas deportivas”.



Trabajo conjunto con los municipios

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, destacó la articulación entre niveles de gobierno: “Agradecemos al Gobierno Provincial por el trabajo conjunto que venimos realizando para materializar este hito tan importante para Santa Fe y consolidarla como polo deportivo a nivel nacional”.



Asimismo, remarcó el alcance internacional del evento: “Los Juegos abrirán una ventana hacia Sudamérica y el mundo, y mostrarán todo lo que sucede en nuestra provincia. Trabajamos día a día con entusiasmo y compromiso para que este acontecimiento deje una marca perdurable”.