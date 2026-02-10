Las Toscas presente en la XIII Fiesta Nacional de los Humedales

La Municipalidad de Las Toscas participó de la 13° Fiesta Nacional de los Humedales, realizada en la ciudad de Villa Ocampo, un evento que pone en valor la identidad, la cultura y la riqueza natural de nuestra región.

El acto central, del que participaron autoridades locales y provinciales, estuvo encabezado por el Intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, y contó con la presencia del Intendente de Las Toscas, Iván Sánchez. El mismo se desarrolló por la noche, marcando la apertura formal de la fiesta, acompañado por una destacada grilla de artistas regionales y el cierre musical a cargo del artista uruguayo Matías Valdez.



En este marco, la Subsecretaría de Turismo de Las Toscas, a cargo de Leandro Renzi, presentó un stand de promoción turística, difundiendo las propuestas del sector privado y los principales eventos locales que integran la agenda regional de verano, entre ellos los Carnavales Las Toscas 2026.

Previamente, se llevó a cabo la primera reunión del año de la Región Turística Jaaukanigás, coordinada por el Director de Turismo de la Zona Norte, Samuel Sager, con la presencia de la Diputada Provincial Charo Mancini, donde se presentó el Plan de Marketing Turístico Provincial, que definirá las estrategias, desafíos y líneas de trabajo para el año en curso.