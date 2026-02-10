Villa Ocampo: Primera reunión del año de la L.O.F.

Con gran presencia de dirigentes se realizó éste lunes 9 de Febrero, en el local de la Liga Ocampense, la primera reunión del año.
Entre los temas sobresalientes se destaca:
- 7 y 8 de Marzo daría Inicio el Torneo.
- Entran dos equipos más, uno del El Rabon y el otro de San Antonio
- Serian 19 equipos en total divididos en 2 zonas, la Zona Sur con 9 equipos y la Zona Norte de 10 equipos.
- Ex Alumnos volvería a jugar en la Zona Norte.
- El próximo Lunes de conocería el Fixture para la presente temporada.