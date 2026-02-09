Villa Ocampo: Primera reunión regional de Turismo Zona Norte 2026

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el sábado 7 de febrero se llevó a cabo en nuestra ciudad la Primera Reunión Regional de Turismo Zona Norte 2026, en el marco de la 13° Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás.

El encuentro reunió a referentes y autoridades de distintas localidades del norte santafesino, con el objetivo de trazar la hoja de ruta del próximo ciclo turístico, fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en la consolidación de un corredor turístico regional.

Participaron de la reunión el Director Regional de Turismo Zona Litoral Norte, Samuel Sager; la Secretaria de Turismo de Florencia, Anabel Jones; la Secretaria de Patrimonio Social y Comunicación, Mariela Cerdán; el Subsecretario de Turismo, Leandro Renzi; el Responsable de Turismo de Tacuarendí, Claudio Obregón; la Secretaria de Producción, Turismo y Ambiente, Milvana Yaccuzzi; la Responsable del Área de Turismo de Villa Ocampo, Marianela Machuca; referentes del área de Turismo de Guadalupe Norte y el Secretario de Turismo de Avellaneda, Amílcar Vallejos.

Durante la jornada se debatieron acciones conjuntas orientadas al desarrollo del corredor turístico, integrando los atractivos naturales, culturales y productivos de cada localidad, con el objetivo de construir una propuesta regional coordinada, competitiva y sostenible.

Este primer encuentro marca el inicio de un trabajo articulado entre municipios y comunas, reafirmando la importancia de la planificación regional y del turismo como motor de desarrollo, identidad y crecimiento para el norte de la provincia.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se destacó la importancia de haber sido sede de esta reunión y se valoró el compromiso de cada localidad para seguir fortaleciendo el turismo regional desde una mirada colectiva.