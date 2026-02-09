Villa Ocampo: Agradecimientos por la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás

La Municipalidad de Villa Ocampo expresa su profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones y sectores que hicieron posible la realización y el éxito de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás .

En primer lugar, se destaca y valora el acompañamiento de los medios de comunicación locales, regionales y provinciales, por la difusión permanente del evento antes, durante y después de la fiesta, contribuyendo a ampliar su alcance y a posicionar a Villa Ocampo como sede de este encuentro tan significativo para la región.



Asimismo, se agradece especialmente a los emprendedores gastronómicos, quienes se sumaron con compromiso y profesionalismo, ofreciendo propuestas de calidad que enriquecieron la experiencia del público y pusieron en valor la producción local.

Un reconocimiento especial merecen los emprendedores y artesanos de la localidad y de la región , que con su trabajo, creatividad e identidad aportaron diversidad y color a la fiesta, fortaleciendo los espacios de encuentro y comercialización.



También se agradece a los profesionales, comercios y empresas que acompañaron el evento a través de la publicidad y el apoyo institucional, demostrando una vez más su compromiso con el desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad.

Del mismo modo, se reconoce el trabajo de las instituciones, áreas municipales, personal operativo, equipos técnicos, voluntarios y fuerzas de seguridad, cuyo esfuerzo y dedicación fueron fundamentales para el normal desarrollo de la fiesta.



Finalmente, un agradecimiento muy especial a la comunidad de Villa Ocampo y a quienes nos visitaron desde distintas localidades , por acompañar, participar y apoyar esta celebración que ya forma parte de nuestra identidad.

La Fiesta Nacional de los Humedales es el resultado del trabajo colectivo y del compromiso compartido.