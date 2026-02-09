Reunión del Comité Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás

El viernes 6 de febrero, el Intendente Iván Sánchez participó de la primera reunión del año del Comité Intersectorial de Manejo (CIM) del Sitio Ramsar Jaaukanigás, realizada en el Concejo Municipal de Florencia.

En este marco, la Municipalidad de Las Toscas designó como nuevas autoridades locales para representar a la gestión ante el CIM a Leandro Renzi, Subsecretario de Turismo, y Mariela Cerdán, Secretaria de Patrimonio Social y Comunicación, fortaleciendo la participación institucional del municipio en el ámbito de gestión del Sitio Ramsar.

El encuentro fue encabezado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, con la participación de Alejandro Luciani, Secretario de Biodiversidad y Germán Falo, Subsecretario de Bosques y Áreas Protegidas.



Además, estuvieron presentes intendentes y presidentes comunales de toda la región, con el objetivo de avanzar en una agenda común de gestión ambiental, fortalecer el trabajo conjunto entre las ciudades y comunas que integran el Sitio Ramsar y planificar de manera coordinada las acciones previstas para el año 2026.

Entre los principales temas abordados se destacaron:



– El proyecto de ley para la creación del Parque Provincial y Reserva Hídrica Jaaukanigás, impulsado por el Gobierno de Santa Fe.

– Proyectos estratégicos junto a la Agencia Francesa de Desarrollo.

– El 6° Foro Nacional de Humedales, previsto para los días 11 y 12 de junio de 2026, en Villa Ocampo.