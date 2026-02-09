Inédito: en Santa Fe el empleo formal en la construcción crece; en el país en caída libre

Informe del Observatorio Laboral de Santa Fe. El ministro Roald Báscolo destacó que la provincia ya recuperó el nivel de empleo de diciembre de 2023 gracias a un “plan de obra pública récord”.

En un contexto de contracción histórica de la construcción a nivel nacional, Santa Fe se consolidó como una excepción dentro del mapa laboral argentino. Mientras el país todavía no logra recuperar los niveles de empleo previos a la paralización de la obra pública nacional, Santa Fe exhibe números en verde y se ubica entre las cuatro jurisdicciones que lograron generar puestos de trabajo formales en el sector, y la que en términos absolutos más puestos logró crear en la construcción.

Según un informe elaborado por el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe -a partir de datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 el empleo registrado en la construcción cayó 8,8 % a nivel nacional, lo que equivale a unos 34.600 puestos menos en todo el país. En el mismo período, Santa Fe creció 2,9 % y sumó 1.062 empleos formales directos, convirtiéndose en la jurisdicción que más empleo creó en términos absolutos en ese lapso.

Un 2024 duro; un 2025 de recuperación en Santa Fe

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, contextualizó estos números. “En la Argentina no hay reactivación económica y los empleados del sector privado están perdiendo el trabajo o con temor de perderlo. Es una situación de mucha angustia”, remarcó.

En ese marco, recordó que 2024 fue “un año muy adverso para el empleo”, con la construcción como el sector más golpeado. “Fue el rubro que más puestos de trabajo registrados perdió en el país y también en nuestra provincia”, señaló, al tiempo que recordó que la industria concentró más de diez mil suspensiones a mediados de ese año.

Sin embargo, la dinámica cambió en 2025. Según Báscolo, el sector comenzó a revertir la tendencia y terminó el año con una recuperación plena en Santa Fe: “Sobre final de 2025 podemos decir que el sector de la construcción en Santa Fe ya volvió a tener el mismo nivel de empleo que en diciembre de 2023”.





El ministro santafesino remarcó que este desempeño no se replicó a nivel nacional, donde la construcción todavía se encuentra “un 8,8 % por debajo de los niveles de 2023”.

Báscolo señaló que “la falta de reactivación económica en el país impacta en el empleo y el nivel de ingresos. Fue un acierto del gobernador Pullaro mirar al sector privado, no dejarlo a su suerte, y la obra pública tiene impacto directo e indirecto: son cientos de rubros los que participan en una obra de las magnitudes que se impulsan en toda la provincia. No nos olvidemos que esta gestión está haciendo obras en cada una de las 365 localidades: en todas hay inversión en obras, sea puentes, calles, ingresos, escuelas, en clubes; en todo está la Provincia con una inversión virtuosa”.

Por qué Santa Fe fue distinta

En ese sentido, Báscolo atribuyó el alza en los índices del empleo en la construcción en Santa Fe a una combinación de políticas públicas y actividad privada: “Hubo un plan de obra pública récord de la Provincia”, con inversiones de 500 millones de dólares en 2024 y 1.500 millones en 2025, sumado al esfuerzo del sector privado.

Ese impulso permitió sostener empleo directo en obras -no solo compras de insumos o aberturas- y contener el impacto de la crisis sobre el mercado laboral provincial.

Además, el ministro de Trabajo de Santa Fe señaló que otros sectores también manifestaron signos de recuperación, pero que la industria siguió siendo el eslabón más frágil, con problemas en textiles, calzado, línea blanca y metalúrgica, afectados por la caída del mercado interno y el aumento de importaciones.





Comparación Nación–Provincia

A nivel país, la caída más fuerte del empleo en construcción se registró en el primer semestre de 2024, cuando el sector llegó a niveles comparables con los de la pandemia por la paralización de la obra pública nacional. Hacia fines de 2025 hubo señales de estabilización, pero el empleo total se mantiene en torno a 360.000 puestos formales, todavía muy por debajo del punto de partida de diciembre de 2023.

Santa Fe, en cambio, rebotó con fuerza tras el primer semestre de 2024 y acumuló un crecimiento del 13% desde ese piso, cerrando noviembre de 2025 con un 2,9% arriba del nivel inicial. Por eso hoy se consolida como el tercer distrito con más empleo formal en construcción, detrás de Buenos Aires y CABA, pero con mejor desempeño reciente.

El informe estima que este camino propio evitó la pérdida potencial de unos 5.000 puestos de trabajo -casi el 1 % del empleo privado registrado provincial-, que se habrían destruido si Santa Fe hubiera seguido la media nacional.





Mirada hacia 2026: incentivos al empleo

De cara a este año, el Gobierno Provincial apuesta a un cambio de escenario para fortalecer al sector privado. Báscolo recordó que ya rige la nueva Ley Tributaria y anticipó una estrategia activa para generar trabajo formal.

Las empresas que incorporen nuevos trabajadores durante 2026 podrán descontar de Ingresos Brutos “el importe equivalente a un Ripte”, hoy equivalente a $ 1.611.851,61 por cada nuevo empleado, con el doble objetivo de crear puestos y formalizar empleo informal.

“Con esta medida, se busca seguir fomentando el empleo formal incentivando al sector productivo para que, en Santa Fe haya más trabajo”, concluyó Báscolo.