El gobernador Pullaro participó del acto central por los 213 años del Combate de San Lorenzo

El mandatario de Santa Fe, junto al presidente Javier Milei, encabezó la ceremonia desarrollada en la localidad del sur provincial. La conmemoración recuerda la única acción militar de José de San Martín en suelo argentino y el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

En la jornada de este sábado, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al presidente de la Nación, Javier Milei, y al intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, encabezó el acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, ocurrido el 3 de febrero de 1813.

Las autoridades estuvieron acompañados por miembros de los respectivos gabinetes nacional, provincial y municipal.



“Siempre es un honor estar aquí, rindiendo homenaje a San Martín y a sus valientes granaderos, que se plantaron a los españoles en esta misma tierra”, remarcó Pullaro.



“Nos tiene que inspirar su coraje para dar las peleas que tenemos que dar en este momento, que no es con armas o contra el enemigo exterior, sino contra el delito organizado y por los valores que los santafesinos defendemos, como la educación y la producción como herramienta para generar trabajo”, destacó el gobernador.



En la oportunidad, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el Decreto 0138/2026 mediante el cual declaró Huésped de Honor de la Provincia al presidente de la Nación, Javier Milei.



Una gesta histórica

La conmemoración de este sábado recuerda un episodio clave de la historia nacional, ya que fue la única acción militar de José de San Martín en suelo argentino y el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.



En la ceremonia protocolar, tuvo lugar un despliegue que contó con aproximadamente 40 granaderos a caballo que recrearon la histórica “carga de caballería” desde el lugar exacto de los hechos ocurridos en el año 1813. Con una presencia multitudinaria, la jornada también contó con un desfile cívico militar, del que participaron fuerzas armadas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades de la ciudad de San Lorenzo.



Además, el Gobierno Nacional procedió al traslado del sable corvo del general José de San Martín hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo.



También estuvieron presentes en el acto, la ex vicegobernadora de Santa Fe y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; los ministros del gabinete provincial; de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Cultura, Susana Rueda; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; y la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García; entre otros asistentes.