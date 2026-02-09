Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 9 al 15 de febrero de 2026.

LUNES 9:

20:00 hs: Reunión de Ministros Extraordinarios de la Comunión en el Salón Parroquial.

MARTES 10:

20:00 hs: Misa en el Templo.

20:45 hs: Charla “Vivir la Cuaresma” en el Salón Parroquial.

MIÉRCOLES 11: Nuestra Señora de Lourdes

Jornada Mundial del Enfermo

20:00 hs: Misa en el Templo.

20:45 hs: Charla “Vivir la Cuaresma” en el Salón Parroquial.

JUEVES 12:

20:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 13:

No habrá Misas ni Celebraciones.

SÁBADO 14:

20:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 15: Sexto Domingo durante el año

08:00 hs: Misa en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

REUNIÓN FORMATIVA Y DE PLANIFICACIÓN: Todos los Ministros Extraordinarios de la Comunión de nuestra Parroquia están convocados a una reunión hoy lunes 9 de febrero a las 20hs., en el Salón Parroquial.

CHARLA “VIVIR LA CUARESMA”: Para aprovechar mejor este tiempo litúrgico, se ofrecerán dos charlas preparatorias los días martes 10 y miércoles 11 de febrero, a las 20:45hs., en el Salón Parroquial. La invitación es abierta a toda la comunidad.

NOTICIAS PARROQUIALES EN WHATSAPP: Desde la Parroquia se informa que, además de poder obtener noticias parroquiales en Facebook, se habilitó un canal de WhatsApp en el que también se las podrá recibir. Los canales se encuentran en la pestaña “Estados” de dicha aplicación, un poco más abajo. Lo pueden encontrar como “Inmaculada Concepción V.O.” o ingresando al siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBeGGf9sBIBsLOOG71U.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Se informará oportunamente la reanudación de la Adoración de los días viernes.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.

COMIENZO DE LA CUARESMA: Se recuerda que el próximo miércoles 18 de febrero comenzaremos a transitar el tiempo de Cuaresma, con la imposición de cenizas. Para ello habrá diversas celebraciones en distintas comunidades de nuestra Parroquia, durante los días miércoles, jueves y viernes. Consultar en Cartelera Parroquial.