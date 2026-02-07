San Antonio de Obligado: Investigan una pelea con heridos en la plaza central

Un hecho de violencia ocurrido durante la madrugada de este viernes 7 de febrero de 2026 motivó la intervención del personal de la Subcomisaría VIII de la Unidad Regional IX, en la localidad de San Antonio de Obligado.

Aproximadamente a las 03.30 horas, un joven mayor de edad se presentó en sede policial denunciando que, al pasar por la plaza central, fue alcanzado por un cascotazo en la cabeza, lo que le provocó una lesión por la cual debió ser trasladado al hospital de la ciudad de Las Toscas para recibir atención médica.

Minutos después, la policía tomó conocimiento a través de un llamado telefónico de que un menor de 17 años presentaba una lesión en uno de sus brazos. El médico de turno constató la herida y, tras las averiguaciones realizadas, se estableció que ambos episodios estarían vinculados y formarían parte de una misma disputa ocurrida en el espacio público.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del joven mayor de edad involucrado en el hecho. Se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Juzgado de Menores, quedando la causa en instancia de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.