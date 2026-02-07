Congreso de soñadores por la Ruta 30 y el Puerto Ocampo

En el polideportivo municipal de Villa Guillermina se realizó un multitudinario encuentro que reunió a más de 400 personas de una amplia región que abarca el sur del Chaco, el este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, incluyendo los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Participaron intendentes, legisladores, concejales, productores, representantes de instituciones y sociedades rurales, todos unidos por un mismo objetivo: avanzar en la concreción de la Ruta Transversal 30, un proyecto ya incluido en el presupuesto 2026 de la provincia de Santa Fe, que contempla 200 kilómetros de pavimento atravesando la cuña boscosa santafesina hasta conectar con la Ruta Nacional 11 y, desde allí, llegar al Puerto de Villa Ocampo.

Lo que dijo Roque Chávez

El intendente de Villa Guillermina y anfitrión del encuentro, Roque Florencio Chávez, fue el principal impulsor de la convocatoria. En su discurso de bienvenida remarcó el carácter histórico y colectivo del proyecto:

“No nos convoca solo una obra para mejorar la economía, sino una obra que integra, que nos permite compartir cultura, identidad y cuidar nuestros recursos naturales”.



Chávez destacó que el sueño de la Ruta 30 lleva más de 20 años de trabajo, reuniones y gestiones, y recordó los primeros encuentros realizados a comienzos de los años 2000. Subrayó que hoy se dan condiciones clave que antes no existían:

• proyecto técnico avanzado,

• decisión política del gobierno provincial,

• presupuesto asignado,

• y el avance del Puerto Ocampo, considerado estratégico para la región.

“Ya no es solo un sueño, es una necesidad para que nuestros sistemas productivos puedan subsistir”.

El intendente valoró especialmente la masiva presencia en un día laborable y remarcó que esta convocatoria no fue para reclamar, sino para agradecer y reafirmar el compromiso colectivo:

“Todos los planetas están alineados. Ahora cada uno tiene que hacer lo que le corresponde”.

Lo que dijo Sergio “Chiqui” Rojas

El diputado provincial por el departamento Vera, Sergio “Chiqui” Rojas, puso el acento en el concepto de equidad territorial, incorporado recientemente en la reforma de la Constitución santafesina.

“No importa si nacemos en el norte, en el centro o en el sur: todos tenemos que tener la misma calidad de vida”.



Rojas señaló que históricamente el norte santafesino tuvo más desventajas y sostuvo que la única forma de revertirlas es mediante decisiones políticas y asignación de recursos en las zonas más postergadas.

Definió a la Ruta 30 como un proyecto estratégico, estrechamente vinculado al desarrollo del Puerto Ocampo, ya que permitirá conectar el oeste con el este, integrar tres departamentos y fortalecer la vinculación con Chaco, Santiago del Estero y el NOA.

“No se trata de discutir eternamente qué ruta es mejor. Hay prioridades, y la Ruta 30 tiene ventajas técnicas, ambientales y de ejecución”.

Finalmente, destacó la importancia de sostener el proyecto en el presupuesto provincial y avanzar de manera progresiva:

“Si todos tiramos para el mismo lado, la Ruta 30 se va a concretar, como pasó con la Ruta 3”.