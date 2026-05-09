Las Toscas: Aprehenden a un hombre por intento de robo en una propiedad

El sospechoso huyó al advertir la presencia policial y abandonó una mochila con frutas. El dueño de la finca aseguró que ya lo había visto ingresar anteriormente.

En la tarde del 8 de mayo de 2026, alrededor de las 14:30 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos sobre Ruta Nacional N° 11 y un camino rural, donde observaron a una persona ingresando a una propiedad privada. Al notar la presencia policial, el sujeto emprendió una rápida huida, dejando abandonada una mochila que contenía frutas.

Tras un rastrillaje en las inmediaciones, el individuo fue interceptado e identificado como un vecino del barrio Pueblo Nuevo.

Posteriormente, los uniformados se entrevistaron con el propietario de la finca, quien manifestó haber visto al mismo sujeto ingresar anteriormente a su vivienda y retirarse con frutas.

El involucrado fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito de robo en grado de tentativa.

Se dio intervención al fiscal en turno, que continuará con las actuaciones correspondientes.