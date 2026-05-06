Villa Ocampo: Se incendió un automóvil sobre Ruta 11

El vehículo habría sufrido un desperfecto eléctrico que originó el fuego. Bomberos lograron sofocar las llamas.

En la mañana del 5 de mayo de 2026, alrededor de las 9:35 horas, personal de la Comisaría 4ta. de la U.R. IX Villa Ocampo intervino ante el incendio de un vehículo sobre Ruta Nacional N° 11, a la altura del paraje 407.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el conductor, un hombre mayor de edad, quien manifestó que circulaba a bordo de su automóvil Jeep Compass cuando, a raíz de un desperfecto eléctrico, el rodado comenzó a incendiarse.

De inmediato se dio intervención al cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo y evitar mayores consecuencias.

En paralelo, se realizó un control del tránsito en la zona para garantizar la seguridad vial.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños materiales.