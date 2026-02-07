Punto por punto, en qué consiste el plan integral de Santa Fe para cuidar y fortalecer a su Policía

El Gobierno Provincial lanzó un plan integral para las fuerzas de seguridad con mejoras económicas, cobertura plena de salud mental, alojamiento y transporte gratuito. El ministro Pablo Cococcioni aseguró que las medidas se implementan “sin escatimar recursos” y con diálogo permanente con la fuerza.

El Gobierno de Santa Fe tiene a la seguridad como prioridad central de su gestión y, en ese marco, sumó ahora la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad destinado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial. La iniciativa se articula en cuatro ejes -mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte- y se desarrolla con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”, remarcó este viernes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Mejoras económicas

Como reconocimiento directo al trabajo operativo, la Provincia estableció un plus económico para el personal de calle: suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que cumplan tareas operativas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé percibirán un suplemento de 500.000 pesos mensuales. Se consideran tareas de calle las desarrolladas por efectivos de Comando Radioeléctrico, Motorizada, Infantería, Grupos Tácticos, Explosivos, Brigada de Orden Urbano y Policía de Acción Táctica.

Además, quienes se desempeñen como conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia recibirán un plus adicional de 250.000 pesos mensuales.

En paralelo, se otorgará un suplemento de 250.000 pesos mensuales al personal que realice tareas de calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, así como en Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.

Cococcioni aclaró que estos nuevos beneficios “no derogan ninguno de los suplementos o retribuciones vigentes”. También precisó que los dos adicionales por tareas de calle son excluyentes entre sí, pero que el plus para choferes de patrulleros “no es incompatible con ninguno de los anteriores ni con los ya existentes, y no tiene limitación geográfica”.

Respecto de la Tarjeta Alimentaria Policial, el monto mensual pasará de 86.847 a 175.682 pesos, lo que implica un incremento del 102,28 %.

En cuanto a la hora OSPE en su categoría inferior de jerarquía, se eleva de 5.500 a 8.000 pesos. “Cuando asumimos estaba por debajo de los 1.000 pesos; si tomamos desde diciembre de 2023, el aumento acumulado alcanza el 600 %”, destacó el ministro.

Los adicionales por nivel de riesgo -divididos en tres categorías- también fueron actualizados: el rango más bajo sube de 2.781 a 5.283 pesos; el intermedio, de 8.352 a 15.868; y el más alto, de 11.000 a 21.000 pesos. En los tres casos, el incremento es del 47 %.

Cobertura integral de salud

En el plano sanitario, la Provincia puso en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que adhieran. El esquema incluye atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, bajo la premisa de que la labor policial impacta también en el entorno cercano.



Cococcioni subrayó la necesidad de fortalecer “la salud mental del policía”, con especial énfasis en el acompañamiento psicológico durante situaciones de crisis y post-trauma. Además, señaló que el área ministerial de asistencia al personal será reforzada con más profesionales y recursos para mejorar su capacidad de respuesta.

Alojamiento

El Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en la provincia. Asimismo, el ministro ratificó “la decisión política del gobernador de lanzar un programa de apoyo al alquiler en el lugar de destino”. Según explicó, “en vez de financiar traslados diarios, preferimos apoyar el alquiler y garantizar que el policía pueda descansar adecuadamente donde presta servicio”.



Para quienes no puedan radicarse mediante un alquiler, la Provincia ofrecerá alojamiento en hoteles o instalaciones adecuadas en el lugar de destino, con un esquema similar al que ya se aplica para las fuerzas federales en Rosario.

Transporte

Finalmente, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo.



“Pasamos de seis a doce colectivos para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si la demanda lo requiere en cada zona”, precisó Cococcioni.