Mancini saluda al Club Pato Cuá por su 48° Aniversario

La Diputada Provincial María del Rosario Mancini saluda con afecto al Club Caza, Pesca y Náutica «PATO CUÁ» al celebrarse su 48° aniversario fundacional, y hace llegar un especial reconocimiento a su presidente Eduardo A. Fisch, a la Comisión Directiva, a sus socios y a toda la familia del club.

Destacando su rol fundamental como espacio de encuentro, deporte y recreación , que se ha consolidado a lo largo de los años como un lugar clave para el disfrute de la naturaleza, promoviendo actividades deportivas y recreativas que fortalecen los lazos entre las familias de la ciudad y la región.

¡Felices 48 Años, Club de Caza, Pesca y Náutica «Pato Cuá»!