Scarpin solicitó que el plus para policías de calle también llegue al norte santafesino

El diputado provincial solicitó al Ministerio de Seguridad que las mejoras anunciadas por el Gobierno se extiendan a los departamentos del norte, reconociendo el esfuerzo del personal policial que trabaja todos los días en el territorio.

El diputado provincial Dionisio Scarpin elevó una nota al ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, para solicitar que el plus económico destinado al personal policial que cumple tareas de calle se extienda también a los departamentos del norte santafesino. El pedido se da en el marco del Plan Integral anunciado por el Gobierno provincial para fortalecer a las fuerzas de seguridad y mejorar las condiciones laborales del personal operativo.

“Valoramos mucho la decisión del Gobierno de cuidar a quienes nos cuidan, porque muchas de estas medidas vienen de planteos que hicimos en distintas reuniones con el ministro”, expresó Scarpin. En ese sentido, remarcó que “en nuestras localidades la policía cumple un rol central, con mucho compromiso y en contextos complejos, y merece el mismo acompañamiento”.

El legislador subrayó que su planteo busca fortalecer una política que ya está en marcha. “Somos parte del mismo equipo y este pedido va en línea con lo que la Provincia viene haciendo en materia de seguridad: escuchar, reconocer y respaldar a la fuerza”, sostuvo, y agregó que “extender este plus sería una señal clara de equidad territorial”.

Finalmente, Scarpin señaló que el reclamo recoge una inquietud concreta del personal policial del norte. “Los efectivos de calle del norte también ponen el cuerpo todos los días, y es justo que las mejoras lleguen a cada rincón de la provincia”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de seguir trabajando de manera articulada para fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.