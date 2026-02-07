Villa Ocampo: Hurto por parte de un menor

Un hecho de hurto ocurrido en la noche del jueves 6 de febrero de 2026 motivó la intervención del personal del C.R.E.Z.N., tras un aviso recibido desde la Comisaría IV de la ciudad de Villa Ocampo.

Alrededor de las 22.15 horas, los efectivos fueron comisionados a un supermercado ubicado en calle Belgrano 1652, donde se estaría produciendo un ilícito. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el propietario del comercio, quien manifestó que momentos antes un joven ingresó al local y sustrajo un termo de una de las góndolas.

Según el relato del comerciante, al advertir la situación le solicitó al autor que devolviera el elemento, lo que derivó en un forcejeo durante el cual el masculino arrojó el termo y se dio a la fuga. La víctima aportó las imágenes de las cámaras de seguridad, a partir de las cuales el personal policial logró reconocer al presunto autor del hecho.

Tras un operativo de búsqueda, en la intersección de calles Fray Luis Beltrán y Malvinas Argentinas se logró dar con el causante, resultando ser un menor de 16 años de edad. Al realizarle la requisa personal, se halló en su poder una gomera y una llave Allen CR V-5, elementos que fueron secuestrados.

El menor fue trasladado a sede policial en calidad de alojado. Puesta en conocimiento la jueza de Menores en turno, doctora Mercedes del Sastre, dispuso que se notifique a los progenitores del menor, identificado con el apellido Fernández, y que el mismo sea entregado de manera inmediata. Asimismo, ordenó dar intervención a la defensa y formular causa por el delito de hurto, cumplimentándose posteriormente lo dispuesto por la autoridad judicial.