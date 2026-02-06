Las Toscas: El Club Pato Cuá celebra 48 años

En el corazón del Jaaukanigás, donde el río marca el pulso de la identidad local, el Club de Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá festeja hoy 48 años de historia.



Pato Cuá es parte del patrimonio social y cultural de Las Toscas: una institución que formó generaciones, fortaleció lazos comunitarios y promovió el respeto por este humedal que es identidad.

Son casi cinco décadas siendo hogar de grandes amistades, de madrugadas de pesca, de encuentros inolvidables y de una pasión compartida por la naturaleza y la vida al aire libre.

Desde la Municipalidad de Las Toscas felicitan a su comisión, a sus socios y a toda la familia del Club por su incansable labor en el desarrollo turístico, deportivo y social de la región.

¡Feliz cumpleaños, Pato Cuá!