Felipe Michlig encabezó una ronda de consultas por el Proyecto de Ley Orgánica de Municipios

Las reuniones llevadas a cabo en la ciudad de Santa Fe por parte de senadores oficialistas tuvieron como interlocutores al intendente Juan Pablo Poletti y parte de su gabinete, luego fue con concejales de Unidos, seguida por otro encuentro con diputados y finalmente con el Foro de Intendentes y Presidentes comunales del radicalismo.

El Presidente Provisional de la Cámara de Senadores, senador Felipe Michlig, encabezó en la ciudad de Santa Fe -junto a sus pares del bloque oficial- una serie de reuniones institucionales tendientes a intercambiar y recoger opiniones que permitan enriquecer el Proyecto de una nueva Ley Orgánica de Municipios para la Provincia de Santa Fe.

El Poder Ejecutivo Provincial remitió a fines del año anterior el mensaje N° 051/2025 que propone una nueva Ley Orgánica de Municipios de la Provincia de Santa Fe, “estructurada en base a los principios que surgen de la Constitución Provincial en el 2025”, el cual cuenta con estado parlamentario en la Cámara de Senadores para su consideración.

Ronda de consultas “muy positivas”

El grupo de senadores del bloque oficial que participaron de las distintas reuniones en el día de ayer estuvo integrado por Felipe Michlig (Pte. Provisional), Rodrigo Borla (Pte. de Bloque), Julio Paco Garibaldi (La Capital), Pablo Verdecchia (Belgrano), Leticia Di Gregorio (General López) y Ciro Seisas (Rosario), junto a asesores técnicos.



La primera reunión fue en la sala de reuniones del Palacio Municipal de Santa Fe con el intendente Juan Pablo Poletti y parte de su gabinete. Luego en el seno del concejo deliberante se reunieron con todos los concejales oficialistas encabezados por el Presidente del cuerpo Sergio Basile. Luego en la legislatura provincial se reunieron con diputados y finalmente con integrantes del Foro de Intendentes y Presidentes comunales del radicalismo.

Al término de la jornada de trabajo Michlig mencionó que “han sido todas reuniones muy positivas sobre uno de los grandes temas, que en un salto histórico, consagró la nueva Constitución Provincial que sancionamos el año anterior. También tenemos previsto seguir con las rondas de consultas la semana próxima en Rosario, en encuentros que tenemos programado con el intendente y concejales de esa ciudad, entre otros” comentó.

Mejorar la calidad institucional



Respecto al motivo de esta iniciativa Michlig señaló que “queremos conocer la opinión de los principales actores como son los intendentes, concejales y representantes institucionales de distintas órbitas, como así también las propuestas que puedan acercar para mejorarlo cuando lo tratemos en el recinto. La idea es, si logramos los consensos necesarios, tratarlo el jueves 12 de febrero en el Senado», indicó

En diálogo con la prensa ratificó que «la idea es tener la participación de los intendentes y hacer la mejor ley posible que atienda la multiplicidad de tema que tiene un municipio, atento que la nueva constitución determina que todas las localidades pasan a ser municipios. Es necesario establecer una norma que atienda de la mejor manera la diversidad de situaciones de los mismo, según sea la categoría a partir de la cantidad de habitantes».

«Los municipios son los primeros que tienen que dar respuesta a los ciudadanos y pretendemos una ley moderna que les permita un mejor funcionamiento, mejor respuesta y una mejora de la calidad institucional», agregó.