Provincia lanza un plan integral para las fuerzas de seguridad con eje en el cuidado del personal

Provincia anunció un paquete de medidas para mejorar la salud mental, el transporte, el alojamiento y los ingresos salariales del personal policial operativo en calle.

Luego de las movilizaciones realizadas por personal policial y familiares en distintos puntos del territorio santafesino, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció un conjunto de nuevas medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y el bienestar integral de las fuerzas de seguridad.



Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, convencidos de que se trata de una fuerza que ha logrado resultados históricos y que merece ser escuchada, se definió un plan de acción que aborda de manera integral aspectos vinculados a la salud mental, el transporte, el alojamiento y la situación salarial del personal policial.

“Somos un gobierno que escucha y que define medidas que ya se venían atendiendo, pero que era necesario tomar integralmente, y que coinciden con reclamos planteados por un sector de la fuerza”, expresaron desde el Gobierno provincial.

Las medidas anunciadas

Entre las principales acciones se destaca la puesta en marcha de un programa de cobertura integral de salud mental, que será sin costo ni coseguro para el personal policial que se incorpore. El programa cubrirá no solo la atención de profesionales de la salud, sino también los tratamientos farmacológicos y la contención del grupo familiar.

Además, se implementará transporte gratuito para el personal policial, con un aumento de los destinos alcanzados y una mayor frecuencia en los recorridos que ya se encuentran vigentes.

Otra de las medidas anunciadas es el alojamiento gratuito en las ciudades de Rosario y Santa Fe para efectivos que residan en otras localidades de la provincia, en condiciones similares a las que actualmente se brindan a las fuerzas federales.

Impacto salarial y ejemplos

Desde la Provincia también explicaron cómo impactarán estos beneficios en los ingresos del personal. A modo de ejemplo, un efectivo de calle que ingrese a prestar funciones en Rosario o en la ciudad capital, sin título ni antigüedad, percibirá un ingreso mensual de $1.680.691. En caso de conducir un patrullero, se sumarán $250.000 adicionales. Si además no reside en esas ciudades, contará con alojamiento gratuito, mayor frecuencia de transporte sin costo y un incremento del 100 % en la Tarjeta Alimentaria.



En otros casos, un caminante BOU con el plus más bajo cobrará alrededor de $1.650.000; un chofer de Comando Radioeléctrico o de moto percibirá entre $1.900.000 y $2.300.000, según el plus previo; mientras que un operador de Brigada de Explosivos podrá alcanzar los $2.450.000, o $2.700.000 si además cumple funciones como chofer, todo en la jerarquía más baja y sin antigüedad.

Desde el Gobierno remarcaron que estas medidas forman parte de una batería de acciones que buscan fortalecer a las fuerzas de seguridad, entendiendo que mejorar sus condiciones de trabajo es clave para seguir garantizando una Santa Fe más segura.

Gentileza: Radio Amanecer