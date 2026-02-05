Villa Ocampo: Inaugura la muestra “Susurros del río” de la artista Silvana Saucedo

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a la inauguración de la muestra “Susurros del río”, una propuesta artística de la artista Silvana Saucedo , con curaduría de Mariela Benítez , que tendrá lugar el miércoles 5 de febrero a las 18:30 horas , en el Salón “30 de Noviembre” del Palacio Municipal , en la ciudad de Villa Ocampo.

La exposición propone una experiencia sensible y poética que aborda la belleza del territorio como refugio, poniendo en diálogo paisaje, memoria y vivencia personal. En la obra de Saucedo, el río deja de ser un mero escenario natural para convertirse en un territorio vivido, un espacio íntimo donde se entrelazan el cuerpo, la identidad y la experiencia.

La muestra se construye desde una escucha atenta de los “susurros” del río, entendido como una metáfora de una identidad en permanente devenir. A través del fluir del agua emergen historias, recuerdos y vínculos que delinean el recorrido vital de la artista, estableciendo un puente entre lo personal y lo colectivo.

Un elemento central de la propuesta es la vegetación ribereña, especialmente los camalotes, que funcionan no solo como motivo visual sino también como soporte material y simbólico. Estos fragmentos del paisaje, atravesados por el movimiento del agua, portan la huella del territorio y expresan su condición mutable: flotan, se desplazan y resisten, permitiendo que el paisaje se manifieste por sí mismo.

“Susurros del río” invita a habitar el paisaje desde una experiencia sensorial y afectiva, donde la creatividad y los vínculos se entrelazan, trazando una cartografía emocional que remite a la infancia, la pertenencia y la transformación. En ese fluir constante, el río aparece como una fuerza vital que acompaña, guía y conecta.

La actividad constituye una activación artística gratuita, destinada a adolescentes y adultos, y se enmarca dentro de las propuestas culturales impulsadas por el Municipio, que buscan promover el arte contemporáneo y el vínculo con el territorio.