Plan FinEs: Más de 5.300 estudiantes ya se inscribieron para terminar la secundaria

En una semana de convocatoria, 5.332 personas se anotaron para rendir materias pendientes y conseguir su título secundario. La inscripción permanece abierta hasta el 9 de febrero, y las tutorías serán presenciales en sedes distribuidas en toda la provincia.

El Plan FinEs 2026 continúa sumando inscriptos en la Provincia de Santa Fe. Desde que se abrió el registro, este lunes 2 de febrero, 5.332 personas ya iniciaron el trámite para rendir materias adeudadas y finalizar sus estudios secundarios con el título oficial de su escuela de origen.



La subsecretaria de Educación Secundaria, Mariela Bosio, destacó el alcance de la iniciativa: “El Plan FinEs 2026 es una nueva oportunidad para jóvenes y adultos que, habiendo terminado de cursar la secundaria en algún momento de su vida, aún adeudan materias. Esta propuesta les permite rendirlas y obtener su título para seguir adelante con sus proyectos personales, laborales y educativos”.



Bosio subrayó además que el programa no otorga un certificado alternativo: “Cada estudiante obtiene el título completo de la escuela donde cursó quinto año. No es un título paralelo, sino la acreditación formal de su propia trayectoria educativa”.



La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 9 de febrero y está destinada a mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado en escuelas secundarias de la Provincia de Santa Fe y todavía tengan espacios curriculares pendientes.



Las tutorías presenciales se desarrollarán entre el 9 de febrero y el 31 de marzo de 2026 en sedes distribuidas en todos los departamentos santafesinos. Están orientadas especialmente a egresados de las Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y de las Escuelas de Enseñanza Media para Adultos (Eempa).



La inscripción y la información completa pueden realizarse en:

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/plan-fines-2026-termina-tu-secundaria/.

Sedes del Plan FinEs 2026 por regiones

Región I

Tostado (9 de Julio): EESO Nº 332 “Domingo Faustino Sarmiento” – Saavedra 1080.

Región II

Reconquista (General Obligado): Eempa Nº 1020 – General Obligado 776.

Vera (Vera): Colegio Superior Nº 42 “Doctor Agustín Rossi” – Mitre 2445.

Región III

Esperanza (Las Colonias): Liceo Municipal José Pedroni – Rivadavia 1390.

Región IV

San Justo (San Justo): Complejo Cultural “El Ferro” – Ernesto Sabato 2200.

Santa Fe (La Capital): Biblioteca Manuel Casado – Festram, Av. Gobernador Freyre 1635; Escuela Primaria Nocturna Nº 45 “José Hernández” – Blas Parera 7664.

Santa Rosa de Calchines (Garay): Biblioteca Popular “Domingo Guzmán Silva” – Fray Antonio Rossi 488.

Región V

Casilda (Caseros): Centro Económico Departamento Caseros – Buenos Aires 2474.

Región VI

Rosario (Rosario): Eempa Nº 1260 – Tucumán 3445; Eempa Nº 1255 – Entre Ríos 143.

Villa Gobernador Gálvez (Rosario): EESO Nº 364 “Soldado Aguirre” – Bordabehere 2200.

San Lorenzo (San Lorenzo): Eempa Nº 128 – Moreno 543.

Villa Constitución (Villa Constitución): Biblioteca Popular “María Perrisol” – Av. San Martín 851.

Región VII

Venado Tuerto (General López): Eempa Nº 1013 – Carlos Pellegrini 71.

Región IX