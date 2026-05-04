Las Toscas: La Biblioteca Estrada celebra sus 60 años con una gran muestra artística

La Subsecretaría de Cultura y Educación, junto a la Biblioteca Popular “José Manuel Estrada” Nº2867 en el marco del 60º aniversario de su fundación, invita a la comunidad a participar de “La Gran Vuelta del Arte” 2026, una propuesta cultural que reunirá más de 40 obras bajo la temática “Entre la realidad percibida y los paisajes ocultos del Río Paraná”. La muestra contará con la participación de Gabriel Sánchez, quien guiará esta actividad acompañado por el equipo de producción de FLORA Gestión Creativa.

El evento se llevará a cabo el domingo 17 de mayo, a las 18:00 horas, en el SUM de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Las Toscas.

Asimismo, se informa que los días lunes 18 y martes 19 de mayo, el espacio estará destinado a visitas de instituciones educativas, con la participación de docentes y alumnos, en el marco de jornadas especialmente organizadas para las escuelas.

Se invita a vecinos a ser parte de esta propuesta artística y cultural en nuestra Ciudad.