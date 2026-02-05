Villa Ocampo: La Feria Ocampense formará parte de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, en el marco de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás , se llevará a cabo La Feria Ocampense , un espacio destinado a artesanos y emprendedores rurales de la ciudad y la región.

La propuesta tendrá lugar el sábado 7 de febrero , a partir de las 20:00 horas , en el ingreso a la ciudad , y ofrecerá a vecinos y visitantes la posibilidad de recorrer distintos puestos donde se comercializarán artesanías, productos de huerta, dulces caseros, plantas, juegos y diversas producciones locales .

La Feria Ocampense busca fortalecer la economía local, visibilizar el trabajo de los emprendedores y generar un espacio de encuentro en el marco de uno de los eventos más importantes de la región, que pone en valor la identidad, la cultura y el ambiente del sitio Jaaukanigás.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a participar y acompañar esta iniciativa, disfrutando de una propuesta que combina producción local, turismo y encuentro comunitario.

