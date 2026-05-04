Villa Ocampo celebró el Día Internacional de la Danza con un ensayo a cielo abierto

La Escuela Municipal de Danzas “Flor del Irupé”, llevó adelante un ensayo a cielo abierto en conmemoración del Día Internacional de la Danza.

La actividad se realizó el jueves 30 de abril en la Plaza Belgrano, convocando a alumnos, docentes y vecinos que se acercaron a disfrutar de una jornada cultural al aire libre.

Durante el encuentro, los distintos grupos de la escuela compartieron parte de su trabajo artístico, promoviendo la danza como una expresión cultural y comunitaria, y generando un espacio de participación y encuentro para toda la comunidad.

Este tipo de iniciativas buscan fortalecer el acceso a la cultura, visibilizar el trabajo de la Escuela Municipal de Danzas «Flor del Irupé» y celebrar una disciplina que une a personas de todas las edades.