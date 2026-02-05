San Antonio de Obligado: Lesiones leves recíprocas

Un conflicto familiar entre hermanos ocurrido en la localidad de San Antonio de Obligado requirió la intervención de personal de la Subcomisaría 8ª de la Unidad Regional IX durante la madrugada de este jueves 5 de febrero de 2026.

El hecho fue caratulado inicialmente como “lesiones leves recíprocas” y derivó en la aprehensión de un joven de 24 años. Según se informó oficialmente, los uniformados tomaron conocimiento de una gresca familiar a partir de las denuncias radicadas por un joven de 18 años y una mujer de 21, quienes manifestaron haber mantenido un fuerte altercado con su hermano mayor.

De acuerdo al relato aportado en sede policial, la situación se tornó más grave cuando el joven de 24 años habría exhibido un cuchillo durante la discusión, generando un escenario de riesgo.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del masculino, a quien se le realizó la requisa correspondiente, no hallándose ningún elemento en su poder. El hecho quedó a disposición de la autoridad judicial competente.