Florencia: Un menor de edad resultó lesionado en accidente de tránsito

En la mañana del martes 4 de febrero de 2026, alrededor de las 8:50 horas, personal de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles San Martín y Juan Facundo Gil, en la ciudad de Florencia.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre mayor de edad, domiciliado en Santa Fe capital, quien manifestó que circulaba a bordo de una camioneta Renault Alaskan Confort, tipo pick-up, color blanca, perteneciente a la empresa PRAT Construcciones S.A., desplazándose por calle Juan Facundo Gil en sentido Este-Oeste.

Al llegar a la intersección con calle San Martín, por causas que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta Corven Energy 125 c.c., color negra, conducida por un menor de 15 años, domiciliado en esa localidad.

Como consecuencia del siniestro, el menor fue trasladado en un vehículo particular al nosocomio local para recibir atención médica.