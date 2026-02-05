Villa Ocampo: La Municipalidad incorporó tres sillas de ruedas para personas con discapacidad

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, a través de gestiones realizadas ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, por medio de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad , se logró la incorporación de tres sillas de ruedas que serán destinadas a personas con discapacidad de nuestra localidad.

Esta acción forma parte del trabajo articulado entre el municipio y el Estado provincial , con el objetivo de fortalecer políticas públicas de inclusión, accesibilidad y acompañamiento , garantizando mejores condiciones de movilidad y calidad de vida para quienes lo necesitan.

Desde el Gobierno de la Ciudad se continúa avanzando en gestiones que permitan dar respuestas concretas, promoviendo una comunidad más justa, accesible e inclusiva para todos los vecinos y vecinas de Villa Ocampo.