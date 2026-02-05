Pullaro encabezó la entrega de certificados a proyectos de Ciencia, Teconología e Innovación

El mandatario santafesino, en un acto que encabezó con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, entregó certificados a 96 proyectos seleccionados en la convocatoria Investigación Orientada 2025, que recibieron financiamiento por 3.000 millones de pesos. Destacó la apuesta provincial por la investigación, las universidades y el desarrollo productivo en un contexto nacional adverso para el sistema científico.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles por la tarde la entrega de certificados a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación seleccionados en la convocatoria Investigación Orientada 2025, que recibieron financiamiento por 3.000 millones de pesos. El acto se desarrolló en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno en Rosario y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, entre otras autoridades provinciales y académicas.



Durante su intervención, Pullaro sostuvo que estas iniciativas son “trascendentes para la provincia”, y reivindicó la construcción de políticas públicas de largo plazo en Santa Fe. “Llevamos adelante decisiones estratégicas porque sabemos cuál es nuestro rumbo, nuestras posibilidades y nuestras potencialidades. Santa Fe siempre fue una provincia que cuestionó el centralismo porteño y defendió su propio camino de desarrollo”, afirmó.



El mandatario profundizó su planteo al señalar que la fortaleza santafesina reside en su capital humano: “Hoy somos una provincia competitiva por la capacidad y los recursos humanos que tenemos, no solo para impulsar el crecimiento productivo, sino para demostrar que existe un modelo distinto en la Argentina: uno que apuesta al trabajo, al crecimiento económico, a la generación de empleo, a la ciencia y a la tecnología”.



Pullaro remarcó que en Santa Fe no hay una política aislada de financiamiento, sino una estrategia sostenida en el tiempo, anclada en el sistema universitario y científico. “En un país que le da la espalda a quienes investigan y creen en la innovación, Santa Fe se destaca porque puede mostrar otro camino basado en la cooperación público-privada y en el conocimiento como motor de desarrollo”, concluyó.



Ciencia e innovación al servicio de la producción

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la Provincia continúa “liderando la agenda de ciencia, tecnología e innovación puesta al servicio de la producción”. Señaló que Santa Fe enfrenta desafíos globales que exigen actualizar su matriz productiva y que la política científica es clave para ese proceso de transformación.



La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Erika Hynes, calificó la jornada como “una buena noticia para la provincia”, y subrayó que el liderazgo santafesino se refleja tanto en la inversión -3.000 millones de pesos destinados a proyectos de investigación orientada- como en el fortalecimiento de capacidades estatales e institucionales que permiten que la ciencia y la tecnología tengan impacto real en el territorio.



Del encuentro participaron el exgobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el secretario de Cooperación, Cristian Cunha; el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas; y representantes de los 96 proyectos seleccionados, junto con otras autoridades.



Voces de los investigadores

En representación de los equipos beneficiarios, Julieta Bianchi, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que “en el actual contexto nacional, es clave que la provincia apoye proyectos para dar continuidad a líneas de investigación estratégicas”. Destacó que el financiamiento resulta fundamental para formar recursos humanos especializados en áreas prioritarias para Santa Fe.



Por su parte, Javier Palatnic, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), advirtió que “si el sistema científico y tecnológico se detuviera por completo, el riesgo principal sería la fuga de talentos”, con consecuencias de largo plazo para el país.



Finalmente, Adrián Bonivardi, del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), afirmó que “la ciencia forma parte de la tradición santafesina y no puede ser relegada”, y reivindicó la importancia de sostener políticas públicas estables en investigación e innovación.



La convocatoria Investigación Orientada

La línea Investigación Orientada 2025, impulsada por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, recibió 350 proyectos en distintas modalidades. El programa busca apoyar la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados por grupos de investigación pertenecientes a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro radicadas en la provincia.