Villa Guillermina: Respaldar la pavimentación de la Ruta 30s

Productores y la comunidad de toda la región participará de un encuentro en apoyo a una obra largamente esperada: la pavimentación de la Ruta Transversal Nº 30s, recientemente retomada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Remarcan que la concreción de esta ruta, junto con la reactivación del Puerto Ocampo, generará condiciones estratégicas para el crecimiento no solo del norte de Santa Fe, sino también del este de Santiago del Estero y el sur del Chaco.

En ese marco, se invita a productores, instituciones y vecinos a expresar su agradecimiento, respaldo y acompañamiento a las autoridades provinciales por el impulso de esta infraestructura vial, que impacta directamente en la producción, el transporte y la integración regional.

El encuentro se realizará este viernes 6 de febrero a las 9 de la mañana en el Polideportivo Comunal de Villa Guillermina, y se espera una amplia participación de referentes del sector productivo y de la comunidad en general.