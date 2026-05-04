Villa Ocampo: Estudiantes de la E.F.A N° 8212 visitaron la Reserva Natural Municipal “El Pindó”

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, el pasado jueves 30 de abril , alumnos de 1° año de la Escuela de la Familia Agrícola E.F.A N° 8212 de nuestra ciudad realizaron una visita educativa a la Reserva Natural Municipal “El Pindó” , acompañados por sus docentes y familias.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron conocer y reconocer la flora y fauna autóctona de la reserva, así como también comprender la importancia del entorno natural que forma parte del Sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los humedales más valiosos de la región.



El recorrido se desarrolló como una experiencia enriquecedora, promoviendo el aprendizaje en contacto directo con la naturaleza y fomentando la conciencia ambiental desde edades tempranas.

Desde el Municipio se destacó el valor de estas iniciativas, que fortalecen el vínculo entre la comunidad educativa y el ambiente, generando espacios de formación, reflexión y cuidado de nuestro patrimonio natural.