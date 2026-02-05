Las Toscas: Aprehenden a un joven y recuperan elementos robados

En la mañana del martes 4 de febrero de 2026, alrededor de las 9:30 horas, personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX fue comisionado a calle 39, entre calles 14 y 16, ante la presunta presencia de una persona con elementos sustraídos.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un joven ingresar a una propiedad abandonada, por lo que procedieron a su identificación, resultando ser un hombre mayor de edad, domiciliado en la localidad. Al ser consultado por los objetos que tenía en su poder, no pudo justificar su procedencia, constatándose que los mismos coincidían con los denunciados como sustraídos por una mujer mayor de edad.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del masculino y al secuestro de diversos elementos, entre ellos mochilas, prendas de vestir, calzado, toallas, accesorios y artículos personales, todos coincidentes con la denuncia radicada a las 8:30 horas del mismo día en la Comisaría IV.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.